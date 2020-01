DAX: Außer Spesen nichts gewesen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Mit den amerikanischen Indizes kann der DAX gegenwärtig nicht mithalten. Während der S&P 500 und der Nasdaq Composite auf neue Rekordhöhen geklettert sind, konnte der DAX die guten Vorgaben nicht umsetzen und ist im frühen Handel auf bis 13.364 Punkte gefallen. Im Laufe des bisherigen Handelstags konnte der DAX seine Verluste reduzieren und notiert um die Mittagszeit bei 13.450 Punkten und damit unverändert gegenüber dem Vortagesschluss.Die Varta Aktie ist weiterhin die meistgehandelte Aktie an der Börse Stuttgart. Zu Handelsbeginn herrschte in dem Titel beinahe Ausverkaufsstimmung. Die Aktie brach bis auf 73,20 Euro ein, bevor sie sich im weiteren Handel stabilisierte und gegen Mittag bei 81,70 Euro etwas über dem gestrigen Schlusskurs notiert.Davon können die einheimischen Kreditinstitute nur träumen. Die amerikanische Großbank JP Morgan hat fürs vierte Quartal einen Quartalsgewinn von 8,5 Mrd. Euro vermeldet. Im Vorjahresquartal betrug der Gewinn noch 7,1 Mrd. Euro. Die Aktie reagierte nach der Bekanntgabe positiv und steht bei 124,8 Euro rund 2,3 Prozent im Plus.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.