DAX - Ausbruch über 12.920 Punkte?

der DAX befindet sich direkt in der großen Widerstandszone um 12.900/12.920 Punkte und seit Anfang Mai in einer Seitwärtsbewegung. Gelingt dem DAX der Ausbruch nach oben, ist der Leitindex in dieser Woche trotzdem bei 12.950/12.970 Punkten gedeckelt. Und bei 13.000 Punkten befindet sich direkt der nächste Widerstand.