DAX: Ausbruch nach oben oder unten?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die vergangene Woche wurde ganz klar von den Shorties dominiert – allerdings nur in Europa. Besonders die Automobilbranche traf es hart – die Aussichten haben sich erneut eingetrübt. Unter dem Strich verlor der deutsche Leitindex in den letzten fünf Handelstagen satte 1,95 Prozent und verabschiedete sich mit 12.323 Zählern in das wohlverdiente Wochenende.

Die US-Indizes konnten dagegen neue Höchststände vermelden. Der entscheidende Impuls kam mit dem Satz des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell: Die amerikanische Notenbank Fed ist bereit „angemessen zu handeln“, um nachhaltiges Wachstum zu sichern. Für die Marktteilnehmer eine deutliche Andeutung auf die erste Zinssenkung. Nach den wichtigen Notenbankterminen steht nun die nächste Nachrichtenflut ins Haus. Die Berichtsaison steht an, traditionell legen zunächst die Bankenwerte ihre Zahlen offen.







Charttechnik

Der Kurs hat also die Korrekturbewegung im Tageschart auf der Unterseite ausgedehnt. Somit rückt die entscheidende Supportzone immer näher. Diese befindet sich, wie Sie ja bereits wissen, an der Marke von 12.167. Spätestens hier rechne ich mit der Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung. Sollte dieses Szenario nicht eintreffen, und der Kurs rutscht nachhaltig unter das Level von 12.167, so ist mit einem weiteren Abverkauf zu rechnen – der kleine Aufwärtstrend im Tageschart wäre damit hinfällig, die Situation müsste neu bewertet werden.

Trading-Idee

Solange aber der Aufwärtstrend in der langfristigen Ausrichtung Bestand hat, solange werde ich untergeordnet (Stundenchart) nach Long-Signalen Ausschau halten. Es könnte aber noch eine Weile dauern, denn wir benötigen eine Trendumkehr in dieser Zeiteinheit. Eine andere Möglichkeit wäre ein Entry im Tageschart, tief aus der Korrektur heraus. Als Signal empfehle ich einen Long-Umkehrstab im Bereich von 12.250.





RISIKOHINWEIS

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden innerhalb unserer Kommentare und Marktberichte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Weiterhin stellt die vergangene Performance eines Finanzprodukts keine Vorhersage für die zukünftige Entwicklung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.GKFX ist ein führendes, mehrfach ausgezeichnetes und international agierendes Brokerhaus aus dem Bereich des Online-Tradings mit Hauptsitz in London. Das Unternehmen wurde 2009 von einem erfahrenen Management-Team gegründet und beschäftigt global derzeit rund 500 Mitarbeiter. GKFX ist auf innovative Handelslösungen für moderne Trader spezialisiert und ermöglicht seinen Kunden den Zugang zu einer breiten Anzahl von Forex- und CFD-Produkten über technologisch fortschrittliche Handelsplattformen. Als oberster Maßstab für seine Service- und Produktqualität dient GKFX die Zufriedenheit seiner Kunden. Reguliert von der Financial Conduct Authority (FCA), verfügt GKFX über die erforderlichen Zulassungen der lokalen Aufsichtsbehörden. Die Niederlassung in Deutschland befindet sich in der Finanzmetropole Frankfurt am Main und ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) registriert.