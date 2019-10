DAX vor Ausbruch nach oben - Wall Street schmeißt den Motor wieder an

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Börsen nehmen wieder Fahrt auf. Der Deutsche Aktienindex hat heute die Chance auf einen Ausbruch nach oben. Gerade kommt richtig Kaufdruck an der Frankfurter Börse auf. Die Investoren sind guten Mutes, dass das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal 2020 wieder zurückkehrt. Ein Schlusskurs über 12.804 Punkten im DAX wäre das notwendige Signal für eine Fortsetzung der Rally bis in die Region um 13.400 Zähler.Die Apple-Aktie als US-Schwergewicht profitiert von der iPhone-Absatzfantasie und steigt auf ein Allzeithoch. Die in den vergangenen Wochen fast zum Stillstand gekommene Lokomotive Wall Street könnte in den kommenden Wochen wieder zum Zugpferd für den DAX werden. Die Messlatte für die laufende Berichtssaison hängt tief. Es dürfte also einfach werden, positive Überraschungen zu liefern und damit ein Kursfeuerwerk am US-Aktienmarkt zu entfachen.Ganz wichtig aber bleibt die Entwicklung im Handelskonflikt. Hier darf jetzt nichts mehr schief gehen. Eine neue Eskalation trägt die Gefahr in sich, dass es danach ungeordnet zugeht. Unternehmen, die mit Entlassungen bislang zögerten, könnten anfangen, im großen Stil Mitarbeiter freizustellen. Dann könnte sich die Weltwirtschaft tatsächlich in eine Abwärtsspirale begeben.Einigen sich allerdings die Streithähne im wie von der neuen IWF-Chefin bezeichneten „bescheuerten“ Handelsstreit, könnte das weltweite Wachstum zeitnah wieder zurückkehren. Aufgestaute Investitionen könnten getätigt werden. Die beiden Parteien – China und die USA – könnten sich als Sieger feiern. Und US-Präsident Trump könnte das Momentum eines nach oben ausbrechenden Aktienmarktes nutzen, um sich im kommenden Jahr wiederwählen zu lassen.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.