DAX - Ausbruch geschafft, aber kein Zutrauen in neuen Trend

Der Ausbruch aus dem Seitwärtstrend kurz vor der Jahreswende war erfreulich, erfolgte aber zunächst nicht überzeugend. Es konnte zwar ein neues Rekordhoch generiert werden, der Ausbruch wurde aber sofort mit einem Shooting-Star geniert. Trotzdem schaffte es der Dax nach einem kräftigen Rückschlag sehr schnell erneut über die obere Trendkanalbegrenzung zu steigen. Hier hält sich der deutsche Leitindex nun seit den Weihnachtsfeiertagen. Allerdings sind in den letzten Handelstagen immer wieder Doji`s (Eröffnungs- und Schlusskurs nahezu auf einem Niveau) zu beobachten. Solche Doji`s sind immer ein Zeichen für Unsicherheit im Markt. Auch gestern wurde eine solche Formation hinterlassen. Das Verhalten nach einem Ausbruch aus einem Trendkanal ist aktuell normal. Ein Rückschlag an die Ausbruchslinie sollte damit nicht überraschen. Trotzdem bleibt die Lage angespannt. Der Stochastik-Indikator hat eine Divergenz gebildet (das neue Top im Index konnte nicht mehr vom Indikator nachvollzogen werden) und der MACD-Indikator steht vor einem Verkaufssignal. Daher dürfte im Wochenverlauf noch mit rückläufigen Kursen zu rechnen sein. Der Januar ist statistisch betrachtet in einem Nachwahljahr der USA ohnehin eher von einer Seitwärtsbewegung geprägt.

