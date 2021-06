DAX – nach dem Ausbruch droht wieder eine Trendwende

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Noch vor wenigen Tagen schaffte der DAX den Ausbruch aus der seit Anfang April andauernden Seitwärtsbewegung. Nun droht schon wieder ein Rückschlag in das alte Seitwärtsmuster. Bei aller Freude über das neue Niveau und den neuen Rekordstand muss aber auch festgestellt werden, dass der Ausbruch nicht dynamisch erfolgte. Vielmehr handelte es sich um einen langsamen, eher vorsichtigen Anstieg der, nicht zuletzt wegen des Feiertags in der Vorwoche, nur von geringen Umsätzen begleitet war. Von einem Aufwärtsschub konnte daher keine Rede sein.



Bei den Indikatoren gibt es daher auch kein hilfreiches Bild. Der Stochastik-Indikator befindet sich im überkauften Bereich und verhält sich so, als läge ein starker Trend vor. Das leichte Abkippen und damit ein mögliches Verkaufssignal ist aus diesem Grund eher zu vernachlässigen. Der MACD-Indikator verläuft ohnehin schon flach und ein Schneiden der eigenen Durchschnittslinie wird in diesem Fall eher als schwaches Signal zu werten sein. Gestern gab es zwar eine Intraday-Stimmungswende, die zu einer Art Shooting-Star geworden ist, aber auch dies ist ein eher schwaches Signal. Damit ist alles, was derzeit im Chart zu entdecken ist, nur von sehr geringer Aussagekraft. Die Marktteilnehmer warten aktuell offenbar auf Impulse aus der Nachrichtenwelt und von den Notenbanken. Erst mit solchen neuen Informationen dürfte sich das Bild von einer abwartenden Haltung zu einem klaren Bild ändern.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.