DAX vor dem Ausbruch?

Neuer Monat, neues Glück: Nachdem sich der DAX die letzten Wochen kaum aus der Spanne von 12.000 bis 12.500 Punkten bewegt hatte, wagte der deutsche Leitindex heute einen Ausbruch nach oben. In der Spitze legte der DAX um 2,2% auf 12.529 Punkte zu. Neuen Schwung könnten die Daten zum US-Arbeitsmarkt am Nachmittag liefern. Am Markt wird erwartet, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weiterhin rückläufig sind.Mit einem Volumen von knapp fünf Millionen Euro und einem Plus von 2,2% ist die Allianz heute Umsatzspitzenreiter in Stuttgart. Zum einen plant die Allianz, ihr verlustreiches Geschäft in der Großkundensparte „Allianz Global Corporate & Specialty“ neu aufzustellen und dabei bis 2024 rund 200 Millionen Euro einzusparen. Zum andern stellt die Allianz ihre App für mobiles Bezahlen ein, die gemeinsam mit der Wirecard Bank entwickelt wurde und über diese läuft.Apropos Wirecard: Die auch heute von den Stuttgarter Anlegern wieder rege gehandelte Aktie gibt bis zum Mittag 23% auf 3,27 Euro ab. Neben dem gekündigten Vertrag mit der Allianz droht Wirecard auch einen weiteren Partner zu verlieren: Laut Berichten könnte Aldi Süd Wirecard bei der Abwicklung der Kreditkartenzahlungen durch Payone ersetzen, ein Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Sparkassen und des französischen Ingenico-Konzerns.

Deutlich besser läuft es hingegen bei Amazon: Die Aktie des e-Commerce-Riesen verzeichnet heute in Stuttgart hohe Umsätze und markierte bei 2.583 Euro ein neues Allzeithoch. Die in den letzten Tagen positiv ausgefallenen Wirtschaftsdaten aus den USA beflügeln wohl die Fantasie der Anleger bei Konsumaktien wie Amazon.







