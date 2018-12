DAX: Ausblick 2019 - Delle oder Absturz?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Das Jahr 2018 ist für den DAX sehr unerfreulich verlaufen. Doch stelltdas deutlich reduzierte Kursniveau nun eine Einstiegsgelegenheit imHinblick auf das Jahr 2019 dar, oder drohen weitere Verluste?Die DAX-Konzerne hatten dieses Jahr mit vielen individuellen oderzumindest europaspezifischen Problemen zu kämpfen. Die Autoindustrieleidet unter einer tiefgreifenden Transformation in RichtungElektrifizierung, Vernetzung und autonomes Fahren, die hoheInvestitionen erfordert und Unsicherheit schürt. Die Sünden derVergangenheit, die in den Nachwirkungen des Dieselskandals und dem neuenAbgasprüfverfahren WLTP zum Ausdruck kommen, haben zusätzlich belastet.Deutschlands Top-Banken bleiben hingegen im anhaltenden europäischenNiedrigzinsumfeld Sanierungsfälle, was die taumelnde Commerzbank-Aktieim Jahresverlauf sogar den DAX-Platz gekostet hat, während die imhöchsten Börsensegment verbliebene Deutsche Bank kaum besser ausschaut.Und Bayer hat sich mit dem Monsanto-Kauf selbst K.O. geschlagen. DieListe ließe sich fortsetzen…Das hat zu hohen Kursabschlägen geführt, was die DAX-Titel optischattraktiv aussehen lässt. Und dennoch ist Vorsicht geboten. Denn zu denindividuellen Problemen hat sich ein hartnäckiger Konjunkturabschwunggesellt, der bereits im Januar 2018 gestartet ist – ablesbar unteranderem aus der Entwicklung der Industrie-Einkaufsmanagerindizes.Die Kernfrage für 2019 ist nun, ob dieser Trend in einer Rezessionmündet, oder ob es sich dabei um eine – sehr ausgeprägte –Stimmungsdelle handelt. In letzterem Fall würden wir mit einerDAX-Erholung im nächsten Jahr rechnen.Wir tendieren aber leider eher dazu, dass die Börse eine Rezessionankündigt. Ein möglicher Treiber dafür könnte ein ungeordneter Brexitsein, aber auch ein weiterer deutlicher Rückgang der Konjunkturdynamikin China ist ein signifikanter Risikofaktor. Daher erwarten wir, dassder Jahresschlusskurs 2019 unter dem Niveau von Ende 2018 liegen wird.Dennoch sehen wir eine spekulative kurzfristige Einstiegschance. DieBörsen haben in relativ kurzer Zeit viel verloren. Früher oder späterwird es selbst im Baisseszenario eine Gegenbewegung geben – idealerweisebis in die Nähe der 200-Tage-Linie, die aktuell noch bei 12.200 Punktenverläuft. Sollten die konjunkturellen Frühindikatoren bis dahin keinehandfesten Belege für eine neuerliche Trendwende nach oben liefern, wäreein größerer Rebund dann ein guter Ausstiegszeitpunkt.