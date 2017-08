DAX - Aufwärtskorrektur schon durch?

der DAX zog am Vortag zunächst im genannten Bereich um 12.200 Punkte wieder zügig nach oben an. Am Nachmittag kippte der Leitindex aber wieder nach unten unter 12.200 Punkte weg. Der DAX ist aktuell bei 12.090/12.100 Punkten gut unterstützt. Der Abwärtstrend bleibt unter 12.550 Punkten mit Kursziel 12.000 Punkte bestehen. Allerdings ist über 12.280 Punkten ein Richtungswechsel möglich.