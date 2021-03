DAX: Auf zu neuen Höhen?

In der verkürzten Handelswoche vor Ostern will es der DAX scheinbar nochmal wissen und markiert am Dienstag ein neues Intraday-Allzeithoch bei 14.926 Punkten. Damit fehlen dem Leitindex keine 100 Punkte mehr für die 15.000 Punkte-Marke. An der DAX-Spitze rangieren heute die Aktien von klassischen Zyklikern wie MTU Aero Engines und Volkswagen. Am unteren DAX-Ende finden sich hingegen die Papiere des Konsumgüter-Konzerns Henkel wieder.