DAX: Auf dem Sprung

Der DAX hat allen herbstlichen Konsolidierungstendenzen bislang letztlich erfolgreich getrotzt und ist in Schlagdistanz zum Jahreshoch. Ein Ausbruch hätte weit reichende Implikationen. Corona grassiert wieder stärker in Europa, auch in Deutschland wird es mehr und mehr zum Problem. Ein zweiter Lockdown, zumindest in vielen großen Städten, ist nicht mehr unrealistisch.



Die Börse lässt das, anders als im Frühjahr, relativ kalt. Das mag daran liegen, dass es zugleich hoffnungsvolle Signale von der Impfstofffront gibt. Zur Jahreswende könnten die ersten umfangreich erprobten, wirksamen und zugelassenen Impfstoffe verfügbar sein. Dann würde die Pandemie möglicherweise ihren Schrecken verlieren. Es macht den Eindruck, dass die Börsianer auf dieses Szenario setzen. Sollte der DAX in naher Zukunft das bisherige Jahreshoch knacken, würde er damit einen mehrmonatigen Seitwärtskorridor nach oben verlassen. Und das wäre ein sehr bullishes Signal.