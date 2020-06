DAX: Auf Richtungssuche

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX war im März technisch extrem überverkauft, jetzt bewegt er sich wieder in neutralem Bereich und konsolidiert kurzfristig seitwärts. Die Anleger suchen nach Signalen, die zeigen, in welche Richtung es weiter gehen könnte. Die Wirtschaft erholt sich deutlich vom Lockdown, das hat in dieser Woche der starke IFO-Index untermauert. Zugleich hat der Internationale Währungsfonds die Schätzungen zur Kontraktion der Weltwirtschaft in 2020 erhöht und zugleich die Wachstumserwartungen für 2021 reduziert.



Das zeigt: Es geht aufwärts, aber es ist noch unsicher, wie dynamisch der Prozess letztlich ausfällt. Da der DAX den überverkauften Zustand inzwischen komplett abgebaut hat und wieder fast exakt auf der 200-Tage-Linie notiert – nachdem er im März zeitweise mehr als 3.000 Punkte darunter gelegen hatte – suchen die Anleger in der schwierigen Gemengelage nach richtungsweisenden Indikatoren.



Es wäre aber keine Überraschung, wenn der Börsentrend letztlich weiter nach oben zeigt. Denn Sentimentumfragen bestätigen eine immer noch sehr pessimistische Stimmung unter den Anlegern, und das ist letztlich eine gute Grundlage für eine Fortsetzung der Rally – trotz oder gerade wegen der Angst vor einer zweiten Coronawelle oder politischen Konflikten (Brexit, Handelskrieg).