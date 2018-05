DAX: Atom-Abkommen aufgekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

US-Präsident Donald Trump hat das Atom-Abkommen mit dem Iran aufgekündigt. Dennoch reagierte die Wall Street darauf recht gelassen. Dow Jones & Co. gingen gestern kaum verändert aus dem Handel.

Vorbörslich sehen wir den DAX, der sich am Vortag ein wenig zurückziehen musste, bei 12.928 Punkten und somit leicht über dem Schlusskurs vom Dienstag. Angesichts der nun angekündigten Sanktionen gegen den Iran zieht der Ölpreis der Sorte WTI aktuell um 2,3% auf 70,57 USD je Barrel an. Der Euro verliert zur Stunde um 0,1% auf 1,1847 USD.

Termine des Tages

USA : Erzeugerpreise April (14:30 Uhr)

USA : Wöchentliche Rohöllagerbestände (16:30 Uhr)

Quartalszahlen

D : Aareal Bank, BayWA, Bechtle, Brenntag, Deutsche Telekom, Delivery Hero, Deutsche Telekom, Drillisch, Evotec, Fraport, GFT Technologies, HeidelbergCement, Henkel, Jenoptik, Norma, Phoenix Solar, SLM Solutions, SMA Solar Technology, TUI, United Internet

Charttechnik

Nach dem Sprung über die Oberseite der Schiebezone bei 12.860 Punkten am Montag kam es gestern zu einem Rücksetzer in Richtung der Ausbruchsstelle. Der DAX konnte diesen Test mit Bravour bestehen. Wichtige wäre nun ein Entfernen von der genannten Chartmarke nach oben. Charttechnisch könnte dann die psychologische Preisregion bei 13.000 Zählern angesteuert werden.

DAX auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

