DAX-Anleihe mit 2,25% Zinsen und 30% Sicherheitspuffer

Bekanntlich eilt der DAX-Index (ISIN: DE0008469008) derzeit von einem Allzeithoch zum nächsten. Wer vor einem Jahr mittels Index-Tracker oder ETF in den DAX-Index investiert hat, kann sich bereits über einen Wertzuwachs von 30 Prozent freuen. Obwohl sich bereits die Stimmen jener Börsianer mehren, die von einer Überhitzung des Aktienmarktes und somit von einer deutlichen Korrektur der Aktienkurse ausgehen, lassen die steigenden Unternehmensgewinne und die nach wie vor nicht vorhandenen Zinsen die Attraktivität des Aktienmarktes nach wie vor als hoch erscheinen.

Für Anleger, die mit Hilfe einer halbwegs stabilen Kursentwicklung des DAX-Index in den nächsten 2,5 Jahren zu Renditen gelangen wollen, die mit festverzinslichen Anleihen von Schuldnern mit bester Bonität nicht zu lukrieren sind, könnte die Investition in die aktuell zur Zeichnung angebotene DekaBank Aktienanleihe Plus auf den DAX-Index interessant sein.

2,25% Zinsen pro Jahr und 30% Sicherheitspuffer

Der DAX-Schlusskurs vom 10.11.17 wird als Startwert für die Anleihe festgeschrieben. Bei 70 Prozent des Startwertes wird die während des gesamten Beobachtungszeitraumes (10.11.17 bis 8.5.20) aktivierte Barriere liegen.

Unabhängig vom Kursverlauf des Index erhalten Anleger an den erstmals am 15.5.18 und danach im Jahresabstand angesetzten Zinsterminen (15.5.19 und 15.5.20) eine fixe Zinszahlung in Höhe von 2,25 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Die Höhe des Rückzahlungsbetrages hängt hingegen von der Wertentwicklung des DAX-Index während des gesamten Beobachtungszeitraumes ab. Verbleibt der Index während dieses Zeitraumes permanent oberhalb der 70-Prozent-Barriere, dann wird die Anleihe mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. Auch dann, wenn der Index die Barriere berührt, aber am finalen Bewertungstag (8.5.20) wieder oberhalb des Startwertes notiert, wird die Anleihe mit ihrem Nennwert getilgt.

Ein Kapitalverlust wird dann entstehen, wenn der Index nach der Barriereberührung am Bewertungstag unterhalb des Startwertes notiert. In diesem Fall wird die Anleihe gemäß der tatsächlichen negativen prozentuellen Indexentwicklung im Verhältnis zum Startwert zurückbezahlt.

Die DekaBank 2,25% Aktienanleihe Plus auf den DAX-Index, fällig am 15.5.20, ISIN: DE000DK0NQV7, kann noch bis 10.11.17 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Mit dieser Aktienanleihe auf den DAX-Index können Anleger in den nächsten 2,5 Jahren bei einem bis zu 30-prozentigen Kursrückgang des Index einen Jahresbruttoertrag von 2,25 Prozent pro Jahr erwirtschaften.

Walter Kozubek