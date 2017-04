DAX: Die Angst kehrt zurück

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die letzten Monate waren für DAX-Anleger relativ sorglos. Was auch immersich für ein Ungemach am Horizont abzeichnete, es konnte die Kurse nichtwirklich erschüttern. Das scheint sich nun zu ändern. Dass es an denMärkten rumort, zeigen die Indizes zur impliziten Volatilität an denTerminmärkten. Obwohl die Schwankungsintensität am Kassamarkt nochrelativ gering ist, sind der deutsche VDAX (für den DAX) und deramerikanische VIX (für den S&P 500) zuletzt kräftig gestiegen.Ein so starker Anstieg in einer ruhigen Marktphase ist eher ungewöhnlichund deutet daraufhin, dass die Profis am Terminmarkt davon ausgehen,dass es jetzt wieder turbulenter wird. Und wie zumeist in den letztenzwölf Monaten könnten die politischen Risiken dafür verantwortlich sein.In Frankreich steht die Präsidentschaftswahl an, und angesichts einesengen Rennens, bei dem ein Einzug eines Kandidaten vom linken oderrechten Rand in die Stichwahl nicht ausgeschlossen ist, in Verbindungmit der zuletzt erlebten Fehlerspanne bei Prognosen scheint ein wenigNervosität nicht ungebracht.Selbiges gilt für den Nordkorea-Konflikt, den die stimmungsgeladenePolitik von Donald Trump tatsächlich zur Eskalation bringen könnte. Einmilitärischer Angriff auf die mutmaßliche Atommacht könnte aber eineKatastrophe auslösen. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig,festzuhalten, dass die laufende Korrektur trotz allem bislang nochmoderat ausfällt. Die Frage bleibt, ob sie jetzt noch einmal Fahrtaufnimmt. Die aktuellen Abschläge würden wir daher im Moment noch nichtfür Käufe nutzen, sondern erst einmal abwarten, ob sich die Situation amTerminmarkt entspannt. Im Zweifelsfall kann man besser prozyklisch ineinen wieder steigenden Markt hineinkaufen.