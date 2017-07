DAX - Angriff auf 12.500 Punkte?

der DAX pendelte auch am Vortag um die Marke von 12.450 Punkten und konnte sich in diesem Bereich halten. Wie im Insight am Vortag bereits geschrieben, sind ab jetzt Kurse von über 12.400 Punkten leicht positiv zu werten. Allerdings muss der Leitindex noch den Widerstand von 12.450 Punkten knacken.