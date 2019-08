DAX - Analyse: Ein erster Fingerzeig?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX am Vortag:



11.730,02

71,98 / 0,62%

(Tagesveränderung in Pkt. / %)

Mittwoch, 28. August 2019









Eine Erklärung zu der Chartanalyse gibt es hier.



Auch am zweiten Tag der Woche setzten die deutschen Blue Chips ihre Erholung fort und steuerten dabei bereits die Eindämmungslinie bei 11.750 Zählern an, die jedoch per Tagesschluss (noch) nicht überwunden werden konnte. Das Tageshoch bei 11.779 Punkten könnte jedoch ein erster Fingerzeig für den weiteren Verlauf gewesen sein. Konkret:

Können die Notierungen die positiven Tendenzen in den heutigen Mittwoch herüberretten, wäre eine Schlusskurs oberhalb von 11.750 die Grundvoraussetzung für einen Vorstoß in den hartnäckigen Widerstandsbereich zwischen 11.823 und 11.869 Punkten. Gelingt dort der Ausbruch (auch hier zählt der Endstand zur Schlussglocke), hätten die Kurse Platz bis an die runde 12.000er-Schwelle, wobei direkt darüber (12.035) das offene Gap vom 2. August wartet, das erst bei 12.129 vollständig geschlossen wäre. Die Unterseite sollte dabei jedoch nicht aus den Augen gelassen werden:

Legt der DAX nämlich erneut den Rückwärtsgang ein, müsste mit dem nächsten Test der 200-Tage-Linie gerechnet werden; ein neuerlicher Abwärtstrendwechsel dürfte dann einen weiteren Rücksetzer bis an die massive Haltezone zwischen 11.600 und 11.560 zur Folge haben. Bricht auch die, könnte eine Ausweitung der Verkäufe bis 11.372/11.300 nicht ausgeschlossen werden!

Trading-Idee

steigend (Call)

fallend (Put)

WKN

DC0MMY

XM3B6L

Basispreis

10.499,56

12.943,90

Knock-out-Schwelle

10.499,56

12.943,90

Letzter Handelstag

Open End

Open End

Hebel

9,40

9,19

Kurs1)

12,49

12,76



1)Uhrzeit: 28.08.2019 08:30:49