DAX Analyse: Was bringt der November?

Der deutsche Leitindex hat sich am Montag mit einem neuen Rekordhoch (13.255) und einem kleinen Plus aus einem Oktober verabschiedet, der sich absolut sehen lassen konnte. Nach dem unerwartet starken September (+6,41%) sattelte der DAX im gerade vergangenen Monat noch einmal +3,12% auf und schraubte seine bisherige 2017er-Performance auf stolze +15,23%. Damit stellt sich nun die Frage, ob die fulminante Herbst-Rallye im November weitergeht:

Aus saisonaler Sicht lautet die Antwort eindeutig ja, denn zwischen dem 19. September und dem 29. Dezember legt der Index durchschnittlich 8,88% zu (reale Performance bislang übrigens 5,32%), davon 2,33% im November. Rein rechnerisch stünden dem DAX also rund 300 Punkte zur Verfügung, zunächst jedoch sollten die Blue Chips erst einmal die 13.300er-Marke im regulären Handel überbieten und danach die Trendkanalbegrenzung bei 13.370 Zählern in Angriff nehmen.

Auf der Unterseite sind die Kurse dabei weiterhin gut gesichert. Als erste Unterstützungen sollten nun die Chartmarken bei 13.230 und 13.185 fungieren, darunter dürften die Notierungen an der 13.000-Barriere bzw. etwas tiefer an der ausgeprägten Volumenspitze im Bereich von 12.950 Punkten ausreichend Halt finden. Für zusätzliche Bewegung in den Märkten könnte am Abend (19.00 Uhr) zudem der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed sorgen.