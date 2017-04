DAX Analyse: Starker Auftritt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Am gestrigen Donnerstag zeigte sich der deutsche Leitindex von einer beeindruckend starken Seite - obwohl der DAX mit einem Abwärts-Gap in den Handel startete und im Tief bis auf 12.119 Punkte absackte, machten die Blue Chips die Verluste bis zur Schlussglocke vollständig wieder wett, am Ende des Tages stand ein Plus von 0,1% auf der Anzeigetafel. Die charttechnische Lage bleibt daher unverändert:

Ein Ausbruch über die Januar-Eindämmungslinie, die aktuell bei etwa 12.275 verläuft, würde den Bullen sofort den Weg zum bisherigen Alltime-High freimachen. Darüber besteht weiterhin Platz bis auf das Niveau um 12.450/12.500 Punkte, wobei (zumindest rein rechnerisch) sogar ein Überschießen bis in den Bereich um 12.700/12.750 zumindest möglich wäre. Allerdings solte man die Kirche vorerst im Dorf lassen, denn die Abwärtsrisiken sind (zumindest rein formal) noch nicht vom Tisch:

Unterhalb von 12.200 könnte es weiterhin in einem schnellen Dip an die Volumenkante bei 12.075 Punkten gehen. Weiten sich die Verkäufe anschließend aus, müsste mit einem Test der 12.000er-Marke gerechnet werden, wo noch ein Gap (Kurslücke) im Chart klafft. Spätestens an dieser Schwelle dürfte sich dann entscheiden, wie stark der DAX derzeit wirklich ist. In den Fokus dürften heute jedenfalls die US-Arbeitsmarktdaten um 14:30 Uhr rücken.