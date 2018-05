DAX Analyse: Punktlandung

Der deutsche Leitindex beendete am Freitag eine durchaus erfolgreiche Woche (+1,4%) trotz des kleinen Tagesverlustes (-0,2%) mit einer Punktlandung! Bei exakt 13.001 Punkten ging der DAX aus dem Handel und hält sich damit alle Chancen auf eine Fortsetzung der (Erholungs-)Rallye in der neuen Woche offen. Die charttechnische Ausgangslage bleibt dabei unverändert, und das gilt auch für die nächsten Kursziele auf der Oberseite:

Bereits bei 13.050/13.100 treffen die deutschen Blue Chips auf einen neuen Stolperstein in Form der markanten Volumenspitze; sobald dieses Hindernis beiseite geräumt ist, hätten die Kurse im Anschluss Platz für einen schnellen Sprint bis zum Doppelwiderstand aus der nächsten (kleinen) Volumenspitze und der oberen Begrenzung der November-Seitwärtsrange bei 13.200/13.220 Punkten. Erst nach einem Ausbruch über diesen Bremsbereich würde sich dann Raum für einen Angriff auf die alten Tops knapp unterhalb von 13.600 eröffnen.

Auch auf der Unterseite behalten die Unterstützungszonen aus der vergangenen Woche ihre Gültigkeit - einen kleineren Rücksetzer sollte die Haltestelle bei 12.952/12.925 auffangen, bevor darunter die untere Begrenzung der Seitwärtsrange bei 12.850 Zählern noch einmal auf den Prüfstand gestellt werden dürfte. Wenig tiefer bieten sich weiterhin die Volumenkante bei 12.780 und die -spitze bei 12.730 für einen Rücksetzer an, bevor letztlich der trendentscheidende GD200 bei 12.683 auf die Notierungen treffen würde.





