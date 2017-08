DAX Analyse: Nur ein Achtungserfolg?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nachdem der DAX gestern über weite Strecken im Minus notierte und dabei zwischenzeitlich sogar wieder unter die 12.200er-Marke rutschte, wendete sich - pünktlich zur Handelseröffnung an der Wall Street - das Blatt, denn innerhalb nur einer Stunde kletterte der DAX auf sein Intraday-Top bei 12.330 Zählern. Dort war jedoch einmal mehr Endstation für die Kurse, und zur Schlussglocke ging es erneut unter 12.300 zurück. Der Tagesgewinn von 0,3% lässt sich daher bestenfalls unter der Rubrik "Achtungserfolg" verbuchen:Auf der Unterseite richtet sich das Hauptaugenmerk deshalb weiterhin auf die 12.200er-Unterstützung, die vorbörslich bereits wieder auf den Prüfstand gestellt wird. Sobald der Index diesen Halt auf Schlusskursbasis verliert, müsste mit einer Fortsetzung des Rücksetzers bis an die Volumenkante bei 12.100/12.090 oder die Volumenspitze bei 12.075 und die untere Gap-Kante bei 12.048 gerechnet werden.Für neue Long-Impulse müsste der DAX hingegen zunächst per Schlusskurs den hartnäckigen Widerstandsbereich bei 12.300/12.325 überwinden und idealerweise mit ein, zwei festeren Sitzungen bestätigen. Als nächstes Kursziel wäre dann der massive Widerstand bei 12.391/12.400 bzw. der Juni-Abwärtstrendgerade zu nennen; ein Ausbruch über diesen Bremsbereich könnte im Anschluss weiteres Aufwärtspotenzial bis zur 12.600er-Schwelle freisetzen.