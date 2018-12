DAX Analyse: Neue Jahrestiefs zum Fest?

Der Ausverkauf an den Aktienmärkten ist nicht zu stoppen - während der DAX auf das beinahe schon unvermeidliche frische Jahrestief bei 10.563 Punkten rutschte, sah es zunächst so aus, als ob die Wall Street nach den heftigen Kursverlusten infolge des Fed-Zinsentscheids eine kurze Verschnaufpause einlegen und sich stabilisieren könnte. Doch der Schein trog; kaum endete hierzulande der reguläre Handel, ging der Ausverkauf jenseits des Atlantiks in die nächste Runde. Und der deutsche Leitindex bzw. dessen Indikation auf Tauchstation in Richtung 10.500er-Marke. Das lässt einen ausgesprochen ruppigen Freitag erwarten:

Denn heute ist zu allem Überfluss auch noch "Hexensabbat", wie der große Verfallstag an den Terminbörsen von Börsianern genannt wird. Das könnte für zusätzliches Bewegungspotenzial an den Märkten sorgen. Im DAX rückt damit nun die 10.500er-Marke in den Fokus; eine Etage tiefer treffen die Kurse dann auf die 10.200er-Unterstützung, an der die übergeordnete SKS-Formation aus charttechnischer Sicht vollendet wäre.

Für die Oberseite spricht dagegen aktuell nur wenig; eine technische Gegenbewegung ist zwar jederzeit möglich, dürfte sich aber an der 10.800er-Marke bzw. der nur knapp darüber verlaufenden unteren Begrenzung des 2018er-Abwärtstrendkanals zunächst aufreiben. Dabei gilt: erst oberhalb von 10.840 Punkten hätte der Index wenigstens ansatzweise gute Chancen, sich bis in den Bereich um 11.000 Zählern vorzuarbeiten.





Für den Inhalt der Publikation ist ausschließlich die angegebene Quelle Prime Quants GbR verantwortlich. Bezüglich weiterer Informationen und der Offenlegung möglicher Interessenkonflikte wird zudem auf die Homepage des für die Erstellung der jeweiligen Ausgangsanalyse verantwortlichen Unternehmens verwiesen (www.prime-quants.de). Die Deutsche Bank AG übernimmt für den Inhalt, die Richtigkeit, die Vollständigkeit und die Aktualität der Informationen keine Gewähr.

Datenlieferant für diesen Service ist die vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH. Die Charts werden mit der Analysesoftware Investox (www.investox.de) erstellt.

Disclaimer

© Deutsche Bank AG 2016, Stand: 01.09.2017.

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren einschließlich der Risiken sind den jeweiligen Basisprospekten, nebst etwaiger Nachträge, sowie den jeweiligen Endgültigen Bedingungen zu entnehmen. Der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen stellen das allein verbindliche Verkaufsdokument der Wertpapiere dar. Anleger können diese Dokumente sowie Kopien der Satzungen und die jeweiligen, zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte bei der Deutsche Bank AG, Mainzer Landstrasse 11-17, 60329 Frankfurt am Main (Deutschland) kostenlos in Papierform und deutscher Sprache erhalten und unter www.xmarkets.de herunterladen.

Wie im jeweiligen Basisprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb der in dieser Publikation genannten Wertpapiere in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. So dürfen die hierin genannten Wertpapiere weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den USA, Großbritannien, Kanada oder Japan, sowie seine Übermittlung an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässige Personen, sind untersagt.

Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.