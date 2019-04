DAX Analyse: Neue Jahresbestmarke!

Der deutsche Leitindex hat am gestrigen Dienstag "geliefert": dank eines frühen Kursschubs übersprangen die Blue Chips die 12.100er-Schwelle und kletterten im Anschluss auf eine neue Jahresbestmarke bei 12.116 Zählern. Aus charttechnischer Sicht noch weitaus wichtiger ist jedoch der gestrige Schlusskurs, denn damit haben sich die Notierungen unmittelbar an die obere Begrenzung des übergeordneten 2018er-Abwärtstrendkanals herangeschoben. Das heißt:

Hält der Kaufdruck heute an, könnte der erste Angriff auf die Volumenkante bei 12.200 Punkten erfolgen. Volumenkanten gelten zwar als "unangenehme" Widerstände, da die Kurse dazu neigen, an diesen Hürden noch einmal nach unten abzuprallen. Aufgrund der aktuellen Aufwärtsdynamik wäre jedoch auch ein direktes Heranlaufen an die Volumenspitze bei 12.400/12.500 Zählern vorstellbar.

Auf der Unterseite gilt es jetzt vor allem, nicht sofort wieder an der oberen Begrenzung des Januar-/Februar-Aufwärtstrendkanals nach unten abzuprallen. Sollte das im Rahmen eines Rücksetzers/Pullbacks trotzdem passieren, rückt die runde 12.000er-Marke als erste wichtige Haltestelle in den Fokus. Dieses Kursniveau wird von der Volumenkante bei 11.950 verstärkt, darunter warten weiterhin die Nackenlinie der SKS bei 11.869 Punkten sowie das offene Gap, das erst bei 11.778 Zählern vollständig geschlossen wäre.





Für den Inhalt der Publikation ist ausschließlich die angegebene Quelle Prime Quants GbR verantwortlich. Bezüglich weiterer Informationen und der Offenlegung möglicher Interessenkonflikte wird zudem auf die Homepage des für die Erstellung der jeweiligen Ausgangsanalyse verantwortlichen Unternehmens verwiesen (www.prime-quants.de). Die Deutsche Bank AG übernimmt für den Inhalt, die Richtigkeit, die Vollständigkeit und die Aktualität der Informationen keine Gewähr.

Datenlieferant für diesen Service ist die vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH. Die Charts werden mit der Analysesoftware Investox (www.investox.de) erstellt.

Disclaimer

© Deutsche Bank AG 2016, Stand: 01.09.2017.

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren einschließlich der Risiken sind den jeweiligen Basisprospekten, nebst etwaiger Nachträge, sowie den jeweiligen Endgültigen Bedingungen zu entnehmen. Der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen stellen das allein verbindliche Verkaufsdokument der Wertpapiere dar. Anleger können diese Dokumente sowie Kopien der Satzungen und die jeweiligen, zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte bei der Deutsche Bank AG, Mainzer Landstrasse 11-17, 60329 Frankfurt am Main (Deutschland) kostenlos in Papierform und deutscher Sprache erhalten und unter www.xmarkets.de herunterladen.

Wie im jeweiligen Basisprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb der in dieser Publikation genannten Wertpapiere in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. So dürfen die hierin genannten Wertpapiere weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den USA, Großbritannien, Kanada oder Japan, sowie seine Übermittlung an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässige Personen, sind untersagt.

Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.