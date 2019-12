DAX Analyse: Kurssprung mit Schönheitsfehlern

13.423 Punkte standen am Freitagvormittag für den DAX auf der Anzeigetafel, damit waren die deutschen Blue Chips auf ein neues Jahreshoch und gleichzeitig den höchsten Stand seit dem 25. Januar 2018 geklettert! Angetrieben wurden die Kurse vor allem von dem klaren Sieg der britischen Konservativen bei den Parlamentswahlen – und der damit verbundenen Hoffnung auf ein baldiges Ende der BREXIT-Debatte. Doch das war noch nicht alles:

Am Nachmittag twitterte US-Präsident Trump, dass eine Teileinigung im Handelsstreit zwischen den USA und China nun doch in trockenen Tüchern sei – was wiederum die US-Indizes auf neue Bestmarken trieb. Davon konnte der deutsche Leitindex allerdings nicht mehr profitieren; die Kurse verabschiedeten sich mit einem kleinen Plus von 0,46% aus einer insgesamt erfolgreichen Woche (+0,88%). Das bedeutet:

Für den Ausbruch über 13.300 auf Schlusskursbasis hat es wieder einmal nicht gereicht; dieser Break wäre jetzt aber die Grundvoraussetzung, um oberhalb von 13.400 Zählern dann möglicherweise doch noch das Allzeithoch bei 13.597 Zählern ins Visier zu nehmen! Auf der Unterseite haben sich derweil die Unterstützungen neu sortiert, der erste Halt verläuft nun bei 13.250 Punkten (Volumenkante), bevor eine Etage tiefer dann der Bereich zwischen 13.204 und 13.170 stützend wirken sollte.





