DAX Analyse: Kursdelle ausgebügelt

Der deutsche Leitindex ist zum Start in die neue Handelswoche zunächst deutlich abgesackt und schlug mit seinem Tagestief bei 11.916 Punkten klar unterhalb der 12.000er-Barriere auf. Im weiteren Verlauf dämmte das Börsenbarometer die Verluste jedoch ein (-0,6%). Für die direkte Rückeroberung der wichtigen 12.000er-Hürde hat das allerdings im regulären Handel (noch) nicht gereicht, lediglich 4 Pünktchen fehlten dem Index vom Endstand bei 11.996 Zählern.

Der DAX dürfte heute dennoch stark in die neue Sitzung starten, immerhin wird der Leitindex vorbörslich bereits auf 12.054 Punkte taxiert. Die Kursdelle vom Wochenauftakt wurde damit wieder ausgebügelt, was sicherlich auch an dem kleinen Reversal liegt, dass sich gestern an der Wall Street abzeichnete. Das Keilmuster (mit seiner eher bearishen Tendenz) verliert damit nun zunehmend an Bedeutung.

Für neue Kaufsignale, die den Weg zum bisherigen Alltime-High bei 12.391 Punkten ebnen würden, ist aber weiterhin ein Ausbruch über 12.200 Punkte per Schlusskurs notwendig. Unterstützen könnte die DAX-Bullen dabei das EUWAX-Sentiment. Der Privatanleger-Index der Börse Stuttgart ist mittlerweile auf das Niveau des Januar-Tiefs zurückgefallen, was in der Vergangenheit oft steigende Kurse nach sich zog. Aufpassen heißt es allerdings, wenn der DAX noch einmal unter 11.920 zurückfallen sollte, denn dann gelten neue Verkaufssignale.