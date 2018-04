DAX: Am Scheideweg

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach einer bislang sehr positiven Entwicklung im April musste der DAXgestern einen kräftigen Dämpfer hinnehmen. Angesichts der vorherigenZuwächse eigentlich kein Problem, dennoch wird die Lage damit etwasgefährlicher. Denn der DAX ist exakt an der 200-Tage-Linie nach untenabgedreht und hat damit ein negatives charttechnisches Signalausgesendet. Dies wird dadurch verstärkt, dass der Rebound kurz unterden Zwischentiefs von November bis Januar endete.Insgesamt wird damit eine große Topbildung wahrscheinlicher. Zumal auchdie lange Zeit resistenten US-Märkte inzwischen schwächeln. Der DowJones Industrial bewegt sich nun schon seit Januar in einemkurzfristigen Abwärtstrend, in Kürze könnte der dritte Angriff auf die200-Tage-Linie anstehen. Eine zentrale Rolle spielen dabei wieder dieZinsen, die Renditen von 10-jährigen US-Staatsanleihen sind erstmalsseit Jahren wieder über die Marke von 3 Prozent gestiegen.Viele werten den deutlichen Zinsanstieg als Vorbote für das Ende derAktienhausse. Technisch richtig brenzlig wird es für den DAX aber erst,wenn er die Marke von 12.000 Punkten nicht verteidigen kann. Und beimDow Jones wird es ernst, wenn die markanten Jahrestiefs nicht haltensollen. Bis dahin haben die Indizes aber noch etwas Luft.