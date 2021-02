DAX-Allzeithoch in greifbarer Nähe

1. Bayer (WKN BAY001)

Für die Bayer-Aktie geht es zum Wochenende nochmal kräftig bergauf: Die Papiere des Agrarchemie- und Pharma-Konzerns legen über 3% zu und notieren bei rund 56 Euro – so hoch wie seit September nicht mehr. Alleine in dieser Handelswoche konnte das Papier um die 13% zulegen.



2. Daimler (WKN: 710000)

Weiter gefragt unter Stuttgarter Anlegern sind auch die Papiere der Daimler AG. Die Aktie legt knapp 1% zu und notiert bei fast 67 Euro. Getrieben von den Umbau-Plänen des Konzerns notiert die Aktie fast 20% höher als noch vor einer Woche. Mehr Informationen zu den Daimler-Plänen finden Sie in unserem Markteinblick.



3. Deutsche Telekom (WKN: 555750)

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind am Freitag die Papiere der Deutschen Telekom. Gute Quartalszahlen der Telekom-Tochter T-Mobile US können der Aktie heute aber offensichtlich nicht helfen. Die Telekom-Aktie notiert bei 15,07 Euro 1,1% leichter.