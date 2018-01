DAX: Allzeithoch in Schlagdistanz

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Das Frankfurter Börsenbarometer zeigte sich am Montag zuversichtlich. Ein Kursplus von 0,4 Prozent bis auf 13.367 Punkte stand zum Handelsende auf dem Papier. Das Allzeithoch befindet sich somit in Schlagdistanz und motiviert zu weiteren Anschlusskäufen. Doch die gestrige Rast an der Wall Street könnte auch Anleger hierzulande vorerst zum Kaffeekränzchen zwingen. Der Dow Jones musste 0,1 Prozent bis auf 25.283 Zähler abgeben.

Eine weiterhin schwächelnde europäische Gemeinschaftswährung sowie gefestigte Konjunkturdaten könnten dennoch für Kaufakzente sorgen.