DAX: Alles unter Kontrolle?

Der DAX war am 24. November mit einem Punktestand von 13076,7 aus dem Handel gegangen. Heute ging es für den DAX (DE0008469008) mit +0,18 %

weiter. Derzeit notiert der Index aus Deutschland bei einem Punktestand von 13126,97. Händler erwarten, dass sich der Trend der jüngsten Entwicklung fortsetzt.

Tagesgewinner sind dabei die Werte von Daimler, Covestro sowie Continental. Die Kurse sind um +7,28 %, +5,66 % sowie +5,4 % nach

oben marschiert. Tagesverlierer sind die Titel Beiersdorf AG, E,ON SE, Henkel AG & Co KGaA. Die Abschläge belaufen sich auf -5,57 %, -3,71 %, -3,61 %.

Daimler Fundamental:

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Daimler für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Daimler für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Daimler insgesamt ein "Hold"-Wert.

Covestro Analysteneinschätzung:

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Covestro. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 4 "Sell"-Signale (bei 1 "Buy"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Sell" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

Continental Anleger:

Der gleitende Durchschnittskurs der Continental beläuft sich mittlerweile auf 87,89 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 110,38 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +25,59 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 97,93 EUR. Somit ist die Aktie mit +12,71 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".





