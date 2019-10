DAX - Aktienmärkte unter Druck

Für manche Anleger mag der gestrige Feiertag eine willkommene Verschnaufpause gewesen sein, schließlich blieben die Börsen hierzulande geschlossen, wodurch weiteren Verlusten zunächst ein Riegel vorgeschoben wurde. Das war auch bitter nötig, denn der Mittwoch endete in einem charttechnischen Fiasko – der DAX ging zum zweiten Mal hintereinander auf Tagestiefststand aus dem Handel und sackte zudem unter die 12.000er-Barriere ab. Zwischen dem Wochenhoch vom Dienstag bei 12.497 und dem bisherigen -tief bei 11.925 liegen 572 Punkte, und diese Zahl könnte noch steigen:

Geht der Ausverkauf heute in die nächste Runde, müsste bereits mit einem Rücksetzer bis in den Bereich der massiven Haltezone rund um 11.850 gerechnet werden, wobei den Kursen bei 11.791 die 200-Tage-Linie entgegen kommt. Wird die unterkreuzt, rückt sofort die Unterstützung bei 11.600/11.560 Zählern in den Brennpunkt, wo zudem eine markante Volumenspitze stützend wirken sollte.

Noch hat der Index aber eine Chance, in einem Pullback nach oben abzufedern; mit dem erfolgreichen Gap-Close im Rücken wäre eine schnelle Rückeroberung der 12.000er-Marke denkbar, wodurch sich die nächsten Kursziele wieder auf den Bremsbereich rund um 12.200 und die Hürden bei 12.300 und 12.350 stellen würden.

Trading-Idee

steigend (Call)

fallend (Put)

WKN

DC0WYC

XM3B7G

Basispreis

10.991,34

13.555,15

Knock-out-Schwelle

10.991,34

13.555,15

Letzter Handelstag

Open End

Open End

Hebel

11,97

7,42

Kurs1)

9,97

16,08



Uhrzeit: 04.10.2019 08:31:59

DAX am Vortag:



11.925,25

-338,58 / -2,76%

(Tagesveränderung in Pkt. / %)

Freitag, 4. Oktober 2019









Stand: 02.10.2019; Quelle: Prime Quants GbR. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Eine Erklärung zu der Chartanalyse gibt es hier.