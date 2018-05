DAX: Aktien der Fahrzeughersteller auf Talfahrt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem freundlichen Beginn gingen die Kurse am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -0,94%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,57%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,16%) mehrheitlich in die Knie, so die Analysten der Nord LB.

Auslöser sei die Absage der Gespräche mit Nordkorea durch Präsident Trump gewesen. Nach Trumps Ankündigung, Importzölle für Autos prüfen zu lassen, seien die Aktien der Fahrzeughersteller auf Talfahrt gewesen. Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) (-2,77%) VW Vz. (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) (-2,54%). Bankaktien hätten unter einer negativen Studie (Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) -6,47%, Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) -4,79%) gelitten.

Die jüngsten Aktionen von Trump hätten auch den US-Aktienmarkt (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -0,30%, S&P-500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -0,20%, Nasdaq (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -0,02%) belastet. Im Handelsverlauf hätten die Verluste allerdings deutlich eingedämmt werden können. US-Autoaktien seien von möglichen US-Importzöllen beflügelt gewesen: GM (ISIN US37045V1008/ WKN A1C9CM) +1,43%, Ford (ISIN US3453708600/ WKN 502391) +1,57%.

Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere aktuell mit 22.463 Zählern etwas freundlicher.

Die Deutsche Bank segle unter ihrem neuen Chef Sewing auf Sparkurs. Wie das Kreditinstitut mitgeteilt habe, solle die Zahl der Vollzeitstellen von derzeit rund 97.000 auf deutlich unter 90.000 reduziert werden (alleine im Aktiengeschäft -25%). Durch diese und andere Maßnahmen solle das Bilanzvolumen um mehr als 100 Mrd. EUR (rund 1/10 des aktuellen Bilanzvolumens) sinken. Durch die Stellenstreichungen, die bis zu 800 Mio. EUR kosten dürften, werde das Jahresergebnis 2018 "beeinträchtigt", habe es weiter geheißen.

Die Deutsche Telekom (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) wolle im Zeitraum 2017 bis 2021 den Umsatz jährlich im Schnitt um 1 bis 2% steigern, das bereinigte EBITDA solle im Schnitt um 2 bis 4% und der Free Cashflow durchschnittlich um 10% pro Jahr zulegen. Ab 2019 wolle der Telekom-Riese die Ausschüttungen an den bereinigten Gewinn je Aktie (bisher Entwicklung des Free Cashflows) knüpfen.

Der Eurokurs notiere am Berichtstag etwas freundlicher bei 1,1719 US-Dollar. Ernennung von Conte als Regierungschef in Italien und Aussagen hinsichtlich eines nur moderaten Zinserhöhungskurses in den USA hätten die Gemeinschaftswährung etwas gestützt.

Der deutliche und unerwartete Anstieg der US-Lagerbestände habe bei den Ölpreisen für eine leichtere Tendenz gesorgt. Zudem gebe es Anzeichen, dass Russland mit der OPEC auf dem Juni-Treffen über eine Lockerung der Förderbeschränkungen reden wolle.

Der Goldpreis sei nach abgesagten Nordkorea-Gesprächen auf Erholungskurs. Der Abwärtstrend seit Mitte April sei aber intakt. Erst Kurse über 1.305 USD würden aus technischer Sicht neues Potenzial eröffnen. (25.05.2018/ac/a/m)