DAX-Aktie nach Empfehlung gefragt

1. Nordex BZG (WKN AA3E5CX)





Meistgehandelter Wert in Stuttgart sind am Vormittag die Bezugsrechte des MDAX-Unternehmens Nordex. Diese legen heute kräftig zu und notiert rund 4% fester. Medienberichten zufolge hat der Windkraft-Anlagenbauer den Zuschlag über ein 923 Megawatt umfassendes Großprojekt in Australien erhalten.





2. SAP (WKN 716460)





Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist zur Wochenmitte die SAP. Für die Papiere der Walldorfer Software-Schmiede geht es über 4% nach oben. Am Morgen legte ein Analyst der Bank of America eine neue Studie vor, in der er die Aktie von „Underperform“ auf „Buy“ setzte und das Kursziel von 92 auf 150 Euro erhöhte. Aktuell notiert die Aktie bei 125 Euro.





3. Tencent (WKN A1138D)





Für die Aktie des chinesischen Technologie-Konzerns Tencent geht es um rund 2,2% bergab. Anleger fürchten hier womöglich weitere Eingriffe der chinesischen Regierung in die Geschäftsfelder des Unternehmens oder seiner Tochtergesellschaften. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass die Fahrdienstvermittler-App Didi aus chinesischen App-Stores entfernt wurde. Tencent hält rund 7% an dem Unternehmen.