DAX: Achten Sie auf DIESE Linie!

Der deutsche Leitindex befindet sich bereits seit Anfang des Jahres im Rückwärtsgang!

Aus Sicht der Charttechnik lässt sich dabei eine schwarze Abwärtstrendgerade einzeichnen (siehe Chart unten), welche Kurserholungen immer wieder auf der Oberseite deckelt. Anfang dieser Börsenwoche scheiterte der Kurs nun bereits zum wiederholten Male beim Versuch, diese nach oben zu durchbrechen. Wir würden deshalb erst bei Break dieser markanten Linie auf neue Longpositionen setzen.

DAX Tageschart

