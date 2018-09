DAX - Abwärtstrend noch nicht geknackt, wird das noch was?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX hat es bislang noch nicht geschafft, den Abwärtstrend zu beenden. In der vergangenen Woche versuchte er zwar einen Ausbruch zu generieren, schaffte es aber nicht die Trendlinie zu überwinden. Die vergangenen Handelstage dieser Woche verliefen zwar stabil, die Kraft reichte aber weiterhin nicht aus, um eine nachhaltige Verbesserung im Chart herbeizuführen. Rechnet man den hohen Umsatz vom Options- und Futuresverfallstag vergangenen Freitag heraus, stellt man fest, dass die Handelsaktivität seit einigen Tagen nachlässt. Dies könnte noch dazu führen, dassein Ausbruch gelingt. Allerdings würde dies nur den Bruch der Trendlinie bedeuten. Um den Trend nachhaltig zu brechen, müsste das Top von Ende August überwunden werden. Dazu wäre eine Widerstandszone zu brechen die sich zwischen 12.500 und 12.600 Punkten befindet. Da der Stochastik-Indikator ein neues Verkaufssignal generiert hat und der MACD-Indikator kurz davor steht, diese zu bestätigen, dürfte es schwer fallen, den Trend zu brechen. Natürlich ist es niemals ausgeschlossen, dass der Markt die Indikatoren-Signale negiert. Die Wahrscheinlichkeit ist aber höher, dass in den kommenden Tagen der neu gebildete kurzfristige Aufwärtstrend wieder gebrochen wird. Die Lage bleibt zunächst also angespannt.Quelle: FactSet Digital Solutions GmbHImpressumHerausgeber:Commerzbank Aktiengesellschaft, Kaiserplatz, 60261 Frankfurt am Main. Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis der Commerzbank weder reproduziert, noch weitergegeben werden, ©2018.Verantwortlich: Christoph Geyer, CFTeAutor: Chris-Oliver Schickentanz, CEFA