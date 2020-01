DAX - Abwärtsrisiken dominant

Der DAX® brachte am vergangenen Freitag zunächst die avisierte technische Gegenbewegung an die 13.250er Marke, kommt aber zum Wochenauftakt schon wieder deutlich unter Druck. Grund dafür ist die erneute Eskalation im Nahen Ostern über das Wochenende. Am Vormittag notierte das deutsche Börsenbaromter zeitweise im Bereich 12.950 Punkte.





Das charttechnische Bild ist im aktuellen Marktumfeld keine besonders verlässliche Größe, jede Nachricht im Konflikt zwischen dem Iran und den USA kann kurzfristig größere Kursbewegungen auslösen. Aus technischer Sicht ist jedoch kurzfristig unterhalb von 13.200/300 Punkten tendenziell das Abwärtsrisiko weiter dominant, hier ist im Wochenverlauf ein Rücksetzer Richtung 12.850 Punkte – potenziell deutlich tiefer – denkbar.

Dementsprechend wären größere Erholungen tendenziell als Einstiegsgelegenheiten auf der Shortseite zu erachten, neue Allzeithochs sollte man aktuell erst einmal abhaken.

DAX® in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2014 – 06.01.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.comDAX® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)Betrachtungszeitraum: 01.12.2014 – 06.01.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis/Knock-Out in Pkt.

Hebel

letzter Bewertungstag

DAX® Index

HZ4SUQ

17,47

11.275

7,48

31.03.2020

DAX® Index

HZ4SVR

8,74

12.150

14,98

31.03.2020



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis/Knock Out in Pkt.

Hebel

letzter Bewertungstag

DAX® Index

HZ4SXD

6,43

13.625

20,07

31.03.2020

DAX® Index

HZ4SYV

18,90

14.875

6,87

31.03.2020



Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 06.01.2020; 11:26 Uhr Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 06.01.2020; 11:26 Uhr

