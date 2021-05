DAX - Abwärtsgap zum Wochenstart

Der DAX® startet nach der positiven Tendenz zum Wochenausklang mit einem Abwärtsgap in die neue Handelswoche, es kommt im Anschluss allerdings bislang kein neuer Abwärtsdruck auf am Vormittag.

Die kurzfristigen Chartstrukturen sind trotz der heutigen Schwäche tendenziell vorerst (noch) weiter bullisch einzuordnen, wenngleich das Aufwärtsmomentum zuletzt bereits spürbar geringer geworden ist.

So lange sich der Index oberhalb des Vorwochentiefs bewegt haben kurzfristig weiter die Bullen das Zepter in der Hand mit möglichen neuen Allzeithochs zum Start in den neuen Kalendermonat als Ziel. Das Chance-Risiko-Profil ist jedoch auf aktuellem Niveau eher unattraktiv, zumal in den USA und in Großbritannien heute Feiertag ist.

DAX® in Punkten Stundenchart; 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)Betrachtungszeitraum: 07.05.2021 – 31.05.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.comDAX® in Punkten Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Barriere in Punkten

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Index

HR2ZZZ

36,24

11.869,02

4,27

open end

DAX® Index

HR6K6J

10,84

14.425

15,01

30.06.2021



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Barriere in Punkten

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Index

HR6LAY

22,57

17.725

6,87

30.06.2021

DAX® Index

HR5L8E

13,54

16.925

10,58

30.06.2021



DAX® in Punkten Stundenchart; 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)Betrachtungszeitraum: 07.05.2021 – 31.05.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.comDAX® in Punkten Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2016 – 31.05.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.comTurbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Aufwärtsbewegung des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 31.05.2021; 10:20 UhrTurbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Abwärtsbewegung des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 31.05.2021; 10:20 Uhr

