DAX - Abwärtsdruck steigt

Der DAX befindet sich weiter auf dem Rückzug und ist im heutigen Handel bereits unter den 10er-EMA gefallen. Gelingt nun keine zügige Rückeroberung, könnte sich die Abwärtsdynamik weiter verstärken. Aktuell notiert der DAX im Bereich von 13.800 Punkten.

Immer wieder wurde im Insight die Bedeutung der oberen Widerstandslinie im Monatschart betont. Hier droht der DAX nun nach unten abzuprallen und eine langfristige Abwärtskorrektur einzuleiten.

Am Vortag hieß es im Insight: "Denn im Monatschart verläuft der DAX direkt an der oberen Widerstandslinie die seit Jahren nicht nachhaltig erobert werden konnte. Bereits zuvor kam es hier zu einem Abprall im DAX und einer langfristigen Abwärtsbewegung bis unter 12.000 Punkte. Ein erstes Schwächesignal wäre dabei ein Kursrutsch unter den 10er-EMA im Tageschart."

Der 10er-EMA wurde nach unten durchbrochen und damit die Kursschwäche im DAX bestätigt. Die nächsten Anlaufmarken im DAX liegen nun bei 13.600 und 13.460 Punkten. Unter 13.460 Punkten könnte sich die Abwärtsdynamik verstärken und ein Rücklauf bis zur Marke von 13.000 Punkten möglich werden.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 13.800 Punkten.

Indikatoren long.

Anlaufmarken nach oben bei 14.000, 14.150, 14.300 und 13.800 Punkten. Nach unten bei 13.700, 13.600, 13.460, 13.350, 13.300 und 13.200 Punkten.

Gaps nach unten bei 13.441, 13.374, 12.600, 12.330, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten offen.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Von Mitte Dezember bis Anfang März aufwärts.

Gebert-Börsenindikator (Januar)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Dezember: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX unter 14.000 Punkten mit erneutem Kursrückgang bis 13.800 Punkte erwartet. Über 14.000 Punkten dürfte ein Hochlauf bis zur Widerstandsmarke von 14.300 Punkten erfolgen.

Sentiment

DAX (Woche 02)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bearish zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (14. Januar 2021): Bei 23,22% (Vortag: 23,98%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (05.01.2021)

Die Commercials (US-Profis) haben ihre Long-Positionen im S&P500 im Wochenvergleich weiter erhöht und sind nun minimal long aufgestellt. Die Kleinanleger sind ebenfalls leicht long ausgerichtet.

Trading-Strategie

1. Long-Position im Bereich von 13.850 Punkten möglich. Stopp 13.700 Punkte, schnell auf Einstand hochziehen. Kursziel 14.300 Punkte.

2. Short-Position im Bereich von 13.900 Punkten möglich. Stopp 14.100 Punkte. Kursziel 13.600 Punkte.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 14.000 // 14.100 // 14.300 Punkte Unterstützungen: 13.800 // 13.720 // 13.600 Punkte

Strategie für steigende Kurse WKN: HR49JM

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,49 - 5,50 Euro

Emittent: HVB Basispreis: 13.200,00 Punkte

Basiswert: DAX KO-Schwelle: 13.200,00 Punkte

akt. Kurs Basiswert: 13.740,00 Punkte Laufzeit: Open End

Kursziel: 14.300,00 Punkte Hebel: 25,00

Kurschance:

Strategie für fallende Kurse WKN: HZ4MT4

Typ: Mini-Future Short akt. Kurs: 13,24 - 13,25 Euro

Emittent: HVB Basispreis: 15.040,00 Punkte

Basiswert: DAX KO-Schwelle: 14.950,00 Punkte

akt. Kurs Basiswert: 13.740,00 Punkte Laufzeit: Open End

Kursziel:

Hebel: 10,40

Kurschance:

S&P 500 - Abwärtskorrektur gestartet

Der S&P500 zeigt sich im heutigen Handel tiefer und gibt deutlich nach. Aktuell notiert der US-Index bei 3.751 Punkten mit einem Abschlag von 1,17%. Und dabei zugleich deutlich unter dem wichtigen 10er-EMA.

Zuvor hieß es im Insight: "Solange der 10er-EMA bei etwa 3.780 Punkten hält, ist im weiteren Verlauf mit steigenden Kursen im S&P 500 zu rechnen." Die nächste Zielmarke der Bären wäre nun die untere Trendkanalbegrenzung im Bereich von 3.710 Punkten. Solange der Trendkanal weiter hält, wäre in der Folge mit einer neuen Aufwärtsbewegung zur oberen Trendkanalbegrenzung zu rechnen.

Trading-Strategie:

1.Short-Position im oberen Trendkanalbereich möglich. Stopp bei 3.850 Punkten auf Einstand nachziehen. Kursziel bei 3.700 Punkten.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 3.800 // 3.830 // 3.850 // 3.900 Punkte Unterstützungen: 3.780 // 3.750 // 3.710 Punkte

Strategie für steigende Kurse WKN: DFJ7HY

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 6,59 - 6,60 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 2.960,00 Punkte

Basiswert: S&P500 KO-Schwelle: 2.960,00 Punkte

akt. Kurs Basiswert: 3.780,00 Punkte Laufzeit: Open End

Kursziel: 3.800,00 Punkte Hebel: 4,70

Kurschance:

Strategie für fallende Kurse WKN: DFX0R0

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,89 - 1,90 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.983,00 Punkte

Basiswert: S&P500 KO-Schwelle: 3.983,00 Punkte

akt. Kurs Basiswert: 3.780,00 Punkte Laufzeit: Open End

Kursziel:

Hebel: 16,40

Kurschance:

