DAX: Absturz ohne Ende

Mit dem Versuch einer Stabilisierung oberhalb von 11.000 Punkten ist derDAX grandios gescheitert. Der Bruch der kurzfristigen Unterstützung hatden nächsten Abwärtsschub eingeleitet. Über einen Zeitraum von fünfWochen hat der DAX eine Stabilisierung versucht. Die geringeErholungsdynamik trotz kräftiger Zuwächse in den USA in dieser Zeit liesaber schon Böses ahnen.Jetzt ist auch in Übersee der Bruch wichtiger Unterstützungsmarken zubeobachten, was den DAX mit viel Schwung auf ein neues Jahrestiefgetrieben hat. Hintergrund der Misere ist die im Jahr 2018 in Europakontinuierlich abnehmende Konjunkturdynamik, die sich nun auch mit einembeginnenden Abschwung in den USA nach Trumps Steuer-Sonderkonjunkturpaart. Viele Anleger fürchten eine Rezession, zumal der Brexit alsmöglicher Strukturbruch erst noch bevorsteht, und verkaufen – währenddie Käufer streiken. Der DAX hat damit das Baissestadium erreicht, dasformal mit einem Rückgang um mehr als 20 Prozent vom Hoch definiert ist.Doch selbst wenn das die Baisse ist – die für uns trendsetzendenUS-Märkte sind noch nicht in diesem Stadium – bleibt ein spekulativerHoffnungsschimmer. Auch in Baissephasen fallen die Aktien nichtdurchweg, sondern erholen sich zwischendurch immer mal wieder durchauskräftig. Und der aktuelle Abwärtsschub scheint schon weit gediehen.Trotzdem sollte man kurzfristig mit einem spekulativen antizyklischenPositionsaufbau noch abwarten, bis die Märkte wieder kurzfristigdeutlich überverkauft sind – wie letztmals Ende Oktober. Dafür eignetsich der technische Indikator RSI als Signalgeber, und in den nächstenTagen könnte es bei weiteren Kursverlusten so weit sein.