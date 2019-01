DAX – Absicherung nicht vergessen

Börse könnte so einfach sein: Man kauft Aktien, nimmt die berühmte Schlaftablette nach Kostolany und wartet einige Zeit. In den vergangenen Monaten hat die Volatilität jedoch enorm zugenommen. Wir rechnen auch für 2019 mit deutlichen Schwankungen. Daher sollte man Absicherungen nicht außer Acht lassen. Wir empfehlen den Inlinerdessen obere Barriere bei 11.800 Punkten liegt. Nach unten ist Puffer bis 8800 Punkte. Das dürfte selbst den größten Bären vorerst reichen. Dafür gibt’s den Inliner derzeit knapp über 1,50 Eur0. Wir spekulieren auf eine Verdopplung auf drei Euro in den kommenden Monaten und nehmen den Inliner mit 2000 Stück ins Tradingdepot auf.

Günstig handeln Sie den Inliner über Floribus und Gettex, die Derivateplattform der Börse München…