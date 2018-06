DAX vor Ablenkung der Notenbanksitzungen von dem zuletzt dominierenden G7-Gipfel

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Auf dem Frankfurter Börsenparkett könnte zu Wochenbeginn einer stürmischer Wind wehen. Der G7-Gipfel hat nicht die erwünschten Ergebnisse hervorbringen können. Es knistert derzeit gehörig im Gebälk der G7-Staaten. Fest steht lediglich die Einigkeit über die Uneinigkeit.

Zur Wochenmitte rückt die geldpolitische Lagebeurteilung der US-Notenbank in den Mittelpunkt. Am Donnerstag folgt die EZB und am Freitag die Bank of Japan (BoJ).



Damit könnten Börsianer von den zuletzt dominierenden G7-Spekulationen abgelenkt werden. Während die Zinsmühle in den USA weiter rotieren dürfte, schlägt sich die EZB mit ihrem Anleihenpaket herum. Dass die FED das Leitzinsniveau am Mittwoch um 0,25 Prozentpunkte auf ein Niveau von 1,75-2,0 Prozent anheben dürfte, sollte der Markt bereits eingepreist haben.

Die Konstellation an den Aktienmärkten bleibt somit angespannt. Neben der Uneinigkeit über Fragestellungen im G7-Gipfel, stiften Sorgen über die Zukunft der italienischen Politik ebenfalls Unsicherheit. Anleger könnten Wertpapiere weiterhin nur mit spitzen Fingern anfassen.