DAX - 850 Punkte Short!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":



Der DAX läuft mitten hinein in den Zielbereich der Welle alt. 2 und treibt damit die Abwärtserwartung weiter voran. Wir verweisen hier nochmals darauf, dass wir den gelben Zielbereich, in welchem der DAX sich aktuell befindet, vollkommen losgelöst von unserem erfolgreichen Short aus dem vorangegangen Zielbereich betrachten. In diesem sind wir weiter platziert und lassen diesen laufen.

Viele Anleger können es oft nicht Glauben, wenn Sie hören das wir erst einen Trade eingehen, wenn wir davon ausgehen, dass die dann folgende Bewegung mindestens 800-1000 Punkte erbringt. Dies ist uns wieder gelungen. Wir konnten seit dem Einstieg im Gelben Short Trading Bereich, vor nicht ganz zwei Wochen, über 850 Punkte auf der Shortseite verbuchen. Im Chart ist dies genau zu ersehen.

Wir haben damit de facto seit Juni 2017 eine Trefferquote auf unsere Zielbereiche von 100%. Hört sich unglaublich an, ist jedoch belegbar so.

Der letzte Zielbereich welcher überschossen wurde datiert wie im Langfrist Chart zu sehen auf April 2017.

Dort wurde unser Short Trading Bereich um 43 Punkte überschossen, kaufte danach jedoch um über 700 Punkte ab. Auch dies ist im Langfrist Chart ersichtlich.

Nutzen auch Sie Deutschlands akkurateste Dax Analyse um den kommenden Trade auf die 15,000 Punktemarke nicht zu verpassen und testen Sie uns kostenlos unter www.hkcmanagement.de