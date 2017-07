DAX - 700 Punkte seit Zielbereich!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX konnte nach seiner überlangen strapazierenden Seitwertsbewegung innerhalb unseres Zielbereiches vom Hoch aus gut 750 Punkte abverkaufen.Man hatte uns schon für verrück erklärt und meinte der damalige Anstieg würde direkt auf die 13500 Punkte gehen. Wir hielten an unsere Prognose fest und befinden uns aktuell auf besten Wege unser oberes Korrekturziel von 11900 Punkten zu erreichen,welches wir vor 2 1/2 Monaten bereits im Chart mit einem Zielbereich markiert hatten. So viel zum Thema Märkte sind nicht auf längeren Zeitebenen genau vorauszuberechnen. Eben das ist unser Tagesgeschäft.Aktuell beobachten wir die Gegenbewegung nach deren Abschluss wir den Abverkauf im Dax wieder beschleunigen sehen um unseren Zielbereich zwischen 11900 und 11500 Punkten anzulaufen.Dort angekommen werden wir diesen Trade mit plus minus 1000 Punkten beenden und uns für die nächste Bewegung direkt Positionieren.Wir konnten in 2016 mit 7 Trades knapp 6400 Punkte auf der Habenseite verbuchen.

Wenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de.

© Philip Hopf Hopf-Klinkmüller Capital Management KG