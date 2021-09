DAX 40: Was es zur DAX-Reform zu wissen gilt?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Am 20. September ist es soweit: Der DAX 30 bekommt Zuwachs. Soweit, so klar – doch welche zehn Werte aus dem Mid-Cap-Index MDAX in den DAX aufsteigen, ist noch ungewiss. Am Freitagabend nach Handelsschluss gibt die Deutsche Börse schließlich die zehn neuen Kandidaten für den DAX bekannt. Was sich im DAX nun ändert und wer die schärfsten Anwärter auf die zehn begehrten Plätze im deutschen Leitindex sind?

Zunächst wächst der deutsche Large-Cap-Index von 30 auf 40 Werte an. Dafür schrumpft der MDAX von bisher 60 auf dann noch 50 Werte. Im SDAX bleibt alles wie gehabt.

Die Reform des DAX wurde vor allem in Folge des Wirecard-Bilanzskandals im letzten Sommer stärker forciert. Neue, strengere Richtlinien für die DAX-Indizes sollen ein Wirecard 2.0 in Zukunft verhindern, indem Unternehmen zu strengeren Bilanzierungs- und Berichts-Richtlinien gezwungen werden. Werden testierte Jahresberichte beispielsweise nicht fristgerecht eingereicht, wird das betroffene Unternehmen sofort aus dem Index entfernt.

Auch müssen künftige DAX-Mitglieder mindestens zwei Jahre hintereinander ein positives EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) ausweisen.

Hoffnung auf eine DAX-Aufnahme dürfen sich – angesichts der hohen Marktkapitalisierung – vor allem Airbus, Symrise, Siemens Healthineers, Zalando, HelloFresh und die VW-Holding Porsche machen. Auch für den Chemie-Konzern Brenntag und den Medizintechniker Sartorius könnte es reichen. Eng wird es vermutlich um die letzten Plätze: Hier kommen Puma, der ehemalige DAX-Konzern Beiersdorf, Qiagen und der Immobilienkonzern LEG in Frage.

Wer am Ende das Rennen um die zehn verbleibenden DAX-Plätze macht, wird sich heute nach Börsenschluss zeigen. Es bleibt spannend.

