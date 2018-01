DAX – 38 Prozent Rendite (fast) sicher

“there is no second chance for a first impression” sagt ein altes Sprichwort. Dem DAX ist sein erster Eindruck im Jahr 2018 hervorragend gelungen. Der Index nahm zuletzt Kurs auf das Rekordhoch. Dabei gibt es eine spannende Statistik aus den USA. Wenn der S&P 500 die ersten fünf Handelstage erfolgreich meisterte, war die Jahresperformance immer! positiv. Nimmt man an, dass der DAX dem großen Bruder in den USA folgt, dürfte das Jahr also über 13.000 Punkten enden. Passend dazu lautet unsere Empfehlung Discount-CallNotiert der Index am Jahresende über 13.000 Punkten, wird eine Seitwärtsrendite von 38 Prozent fällig.

Rückschläge finden Sie in der Statistik übrigens einige. Dies ist dem Discount-Call in dem Fall jedoch egal. Abgerechnet wird im Dezember.