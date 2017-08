DAX 30 unter Raketenbeschuss - Sichere Häfen als Wohlfühloasen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX befindet sich zu Handelsbeginn förmlich unter Raketenbeschuss und verliert zum Mittagstisch im Vergleich zum Vortag über 177 Zähler und somit 1,5 Prozent an Wert. Nordkorea sorgt mit dem unangekündigten Abschuss eines Raketenflugkörpers über Japan für ad hoc sich zuspitzende Unsicherheit. Somit kündigt sich zu Beginn der Woche eine neue Dimension der Eskalation im Nordkorea- Konflikt an. Die Zuspitzung des Konflikts versetzt Anleger in Schockstarre und lässt sichere Häfen, allen voran das Edelmetall Gold, fluten. Auch Devisen wie der Japanische Yen oder der Schweizer Franken stellen heute gefragte Wohlfühloasen dar. Die europäische Gemeinschaftswährung hält den deutschen Leitindex ebenfalls gekonnt im Klammergriff. Mit einem Niveau von über 1,20 US- Dollar setzt der Kurs seine jüngste Kletterpartie fort, welcher sich als ernstzunehmendes Problem für DAX 30- exportierende Unternehmen entwickelt.