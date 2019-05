DAX 30 (täglich): Die politischen Beine sind lang und haarig.. [...]

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Aktueller Fokus gilt den 12.200

Schulter-Kopf-Schulter-Formation

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

es sind wieder mal die, die die Anleger weltweit wieder vorsichtiger werden lassen.Die anstehendenwerden das „politische Gesicht“ des Alten Kontinents zeigen. Aber auch der schwelendezwischen den USA und China verschreckt Privatanleger sowie Institutionelle immer mehr.Das ist auch im „Rest der Welt“ deutlich zu spüren. Derschloss gestern im Zuge dessen satte 1,6% tiefer bei 12.041 Punkten.Diewurde allerdings wiederholt nicht touchiert. Die drittebinnen kurzer Zeit hielt ebenfalls.Sprich, die´er Nackenlinie. Hält diese Marke weiterhin und nachhaltig, dann bleiben diedas vorrangige Ziel.Die bis dato eingeschlagene und erfolgreichebzw.sollte auch weiterhin eingehalten werden. Für den heutigen Tag erwarten wir um 16 Uhr das. Hierzu liegen noch keine Vorabschätzungen vor.Wie dem auch sei... In Europa ist eh am Sonntag der wichtige Stich- bzw.. Danach gibt es bestimmt auch wieder eine Renaissance der...Aufgeschoben ist ja bekanntlich nicht aufgehoben. Noch ist es dank der Fristverlängerung still.kämpft der deutsche Leitindex auch heute wieder mit der unteren Linie des Aufwärtstrends. Diesen hatte er im Dezember 2018 eingeschlagen. Hier zeigt sich dieals das Zünglein an der Waage.Diefür heute lässt sich zwischenundausmachen. Es bleibt. Mindestens bis zum Sonntag...Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/