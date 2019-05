Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

derist gestern nach einem zunächst freundlichen Handelsverlauf wieder insabgesackt.Vor allem seitens derkam Verkaufsdruck auf. Der Dow Jones sowie die Technologiebörse Nasdaq notierten am Abend jeweilsschwächer.Die Ankündigung Trumps bezüglich möglicher weitererauf chinesische Import löste weltweit Sorgen vor einer neuen Eskalation aus.Der eingeschlagenewurde dadurch nun doch. Die untere Trendlinie bei rundwurde deutlich unterschritten.Dieundsignalisieren zwar weiterhin, dass er Anstieg genPunkte nicht ad acta gelegt ist, aber erst noch auf sich warten lassen wird. Sollte diese Zielmarke recht bald erreicht werden, kann es durchaus auch noch weiter nach oben gehen.Davor hat aber die Rückeroberung der „“ oberste Priorität.undsollten stringent und konsequent beibehalten und nachgezogen werden. Diese Strategie sichert zum Einen die Gewinne und verhindert zum Anderen hohe Verluste.Für ein generelles „Sell in May an go away“ scheint es aber dennoch noch zu früh. Einekönnte nun aber folgen.Alles in allem ist der. Die Dynamik ist gewichen. Hysterie oder Panik aber noch nicht auszumachen.Es steht und fällt nun mit denzwischen den USA und China. Bislebt daher weiter die Hoffnung, dass sich die beiden größten Volkswirtschaften gütlich einigen.Wird dies eintreten, dann sind die „“. Es sieht auch ganz danach aus...Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/