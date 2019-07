DAX 30 (täglich): Zwischen Hoffen & Bangen.. [...]

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Rückkehr in den kfr. Aufwärtstrend war nicht nachhaltig genug

genug Island-Reversal ausgebildet und D&R-Warnsignale bestätigt

derzeigt sich weiterhin im Konsolidierungsmodus. Daher wird es auch so schnell keine Rückkehr in den Dezember 2018´er Aufwärtsmodus geben. Das bisherige Jahreshoch beiPunkten bleibt auch diese vorerst das Maß der Dinge.Die „“ hat sich bestätigt. So wird auch heute die Unterstützung bei 12.189 Punkten wieder zum Thema. Das Gap bei 12.408 Punkten bleibt dagegen nach wie vor in weiterer Ferne.Das Hoffen auf ein Halten derhat nun Priorität. Sowohl die Slow-Stochastik als auch der MACD zeigen sich nach wie vor neutral. Das Untere Bollinger-Band beistützt ebenfalls.Von fundamentaler Seite wird dererwartet. Große Impulse werden von ihm aber nicht ausgehen. Er wird um 14:30 Uhr MEZ veröffentlicht.Diesollte daher weiter eingehalten werden.Befragte Marktexperten erwarten, dass die Notenbanker derauf ihrem Treffen am kommenden Donnerstag die Weichen für eine Zinssenkung im September stellen werden. Als Grund werden hier dieangeführt.Diedagegen könnte in ihrer Zinssitzung Ende Juli den US-Leitzins weniger als erwartet senken. Dies trübt natürlich die Hoffnung an den internationalen Aktienmärkten.Der DAX 30 befindet sich also zwischen(EZB) und(US-Fed.)Diesind indes weiter angestiegen. Die Sorge vor einer Eskalation der angespannten Lage im Iran trug dazu bei. Es wirdan den Märkten. Nicht „nur“ bei den Sommertemperaturen...