DAX 30 (täglich): Zinssenkung nicht ausgeschlossen.. [...]

Fokus auf 12.227 & Fed-Zinssitzung (Mittwoch)

Jerome Powell kündigte zuletzt eine „“ auf Auswirkungen des Zollstreits zwischen China und den USA an. "Wir wissen nicht wie oder wann diese Angelegenheiten gelöst werden. Wie immer wird die Fed angemessen reagieren...“.Damit erhöht ich die Wahrscheinlichkeit einer zeitnahenin den USA. Allerdings verhärteten sich jüngst die Fronten zwischen den Fed-Chef sowie US-Präsident Trump wieder.Nicht erst „seit gestern“ spricht sich Trump füraus, um das Wachstum in den vereinigten Staaten zusätzlich zu befeuern. Aktuell erhöhte er hier wieder denauf die Notenbanker.befindet sich der der deutsche Leitindex auf dem Weg in Richtung. Hier wartet die nächste massive Widerstandsbarriere nachdem der Rutsch unter dieverhindert werden konnte.Eine Senkung der US-Leitzinsen könnte dem Überschreiten dieser 12.227 natürlich zu Gute kommen., sie kommt auch schon bereitsverhalten sich die Indikatoren zu Beginn der Handelswoche neutral. Wedernochwerfen eindeutige Signale ab.Vonher werden zudem keine richtungsweisenden Veröffentlichungen erwartet. Einzig die Konjunkturprognose des Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung () könnte leichte Bewegung verursachen.Allerdings ist dies...Damit gilt zu Beginn der Woche: DAX auf dem Weg in Richtungund Fokus auf dieam Mittwoch





