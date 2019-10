DAX 30 (täglich): Zeit drängt - Luft wird dünner.. [...]

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Damen und Herren,...Premierminister Johnson muss dasdes Brexit-Vertrags jetzt in Windeseile durch das britische Parlament „jagen“. Dasberät heute in zweiter Lesung über das Gesetz. Drei Lesungen in beiden Parlamentskammern sind dafür nötig.Erst danach stimmt dann dasab. Das Brexit-Chaos geht somit in die x-te Runde.Dertendiert trotzdem nahe der 12.814 Punktemarke. Diese bedeutete jüngst den höchsten Stand seit 14 Monaten.Diezeigen durch den jüngsten Anstieg ein weiterhin divergentes Bild.Der Trendfolgeindikatorzeugt von einer mittelfristigen Trendfortsetzung. Diesignalisiert dagegen nach wie vor eine überkaufte Gesamtlage – wenn auch nur noch knapp.Der DAX-Chart spiegelt durch die aktuelle charttechnischeeine gewisse kurzfristige Unsicherheit wider. Dielässt sich zunächst zwischenundPunkten einordnen.Die technischenundsollten beim DAX weiterhin beibehalten werden. Die Marke beibildet dafür eine schöne strategische Supportlinie. Jetzt schon von der „“ zu sprechen wäre – wie letzte Woche bereits angekündigt -Einkönnte nun bei 12.408 trotzdem gefunden worden sein. Allerdings ist das „“ noch immer nicht ausgestanden. Daher wird der DAX 30 sich weiter an denversuchen.Auch dank der übergeordneten...Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/